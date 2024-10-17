Filistinlilerin acısını tanıyın

Ülkede gençler arasında yapılan en büyük araştırma, Filistin konusunda duyarlılığı ortaya koydu. Shell Gençlik Araştırması'nda gençlerin yüzde 52'si Filistinlilerin çektiği acının daha açık bir şekilde tanınması gerektiğini ifade etti. Gençlerin yüzde 26'sı bu konuda kararsız kaldı. Sadece yüzde 11'lik kesim acının daha açık bir şekilde tanınmasının gerekmediği görüşünü savundu.Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından sonra Almanya'nın İsrail yanlısı tutumunu desteklemeyen gençlerin oranı üçte bir oldu. Gençlerin yüzde 27'si bu konuda kararsız olduğu cevabını verdi. Gençlerin üçte biri (yüzde 32) Almanya'nın İsrail'e karşı özel bir sorumluluğu olmadığını vurguladı. Aynı oranda kişi de özel sorumluluk olduğunu ifade etti.SORU yöneltilen göçmen kökenli gençler arasındaki Türk ve Arap katılımcılar, yüzde 42 oranıyla Almanya'nın İsrail'e karşı özel bir sorumluluğu olduğu görüşünü reddetti. Geniş kapsamlı anketin bir başka sonucuna göre ise 2019'daki son anketle karşılaştırıldığında, Türk ailelerine yönelik önyargılar biraz azaldı. Bunun dışında, diğer gruplar için önemli değişiklik görülmedi.