KOBİ’ler geleceğe kötümser bakıyor

YAPILAN bir araştırmaya göre, Alman küçük ve orta ölçekli şirketlerin (KOBİ) durumu iyiye gitmiyor. Geçen yıl, toplamda yüzde 4,6 oranında gelir kaybı yaşamak zorunda kalan KOBİ'lerin geliri 246 milyar euro azalarak 5,1 trilyon euroya düştü. Fiyat artışları bile bu düşüşü dengeleyemedi, reel olarak gelir kaybı yüzde 10'a ulaştı.YILLIK cirosu en fazla 500 milyon euro olan firmaların dikkate alındığı araştırmada 32,83 milyon istihdamın temsil edildiğine dikkat çekildi. İstihdamın bir yıl öncesine göre yaklaşık 494 bin arttığı sonucu çıktı. Bu yıl için şirketlerin yüzde 35'i gelirlerin düşeceğini öngördü. Öte yandan 2023 yılında yatırım yapma eğilimi de azaldı.