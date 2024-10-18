Belirsizlik halkı tasarrufa itti

Postbank'ınaraştırmasına göre, halkın yüzde 41'i tasarrufun kendileri için en önemli hedef olduğunu belirtti. Araştırmaya katılanların üçte biri, bir yıl öncesine göre daha fazla tasarruf ettiğini söyledi. Yüzde 63.5 ise mali durumlarında bir önceki yıla göre herhangi bir iyileşme olmadığını kaydetti.Vatandaşların yüzde 35.6'sı yaşlılıkta rahat etmek, yüzde 22.9'u seyahat gibi masraflar, yüzde 16.4'ü çocuklarının ve yakınlarının eğitimi için para biriktirdiğini aktardı. Yüzde 13.5'lik kesim evini veya dairesini yenilemek için tasarruftayken araba satın almada oran yüzde 11.5 oldu.