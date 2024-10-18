Karsu bebek için sabırsız

Hollanda'da yaşayan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu Dönmez, sosyal medya hesabından hamile olduğunu gösteren fotoğraflarını paylaştı. Uzun süre birliktelik yaşadığı Mike Schrama ile temmuz ayında Türk âdet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğünle evlenen Karsu, fotoğrafının altına, "Kalplerimiz sevgiyle dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz, küçük bebek!" yazdı. Karsu'nun bu paylaşımı yaklaşık 450 bin kişi tarafından beğenildi. Altı bine yakın takipçi de Karsu'yu tebrik etti, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesini diledi. AMSTERDAM