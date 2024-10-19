Bürokrasi fazlalığı yatırımları baltaladı

BirlikPartilerinin (CDU/CSU) "Alman şirketler vergi hukukunun modernizasyonunu ilerletmek" başlıklı önergesi üzerine Maliye Komisyonu'nda işverenler ve uzmanlar dinlendi. Her partinin önerisi ile komisyon karşısına çıkan isimler, endişelerini ifade etti. En büyük endişe, Almanya'nın yatırım cazibesini kaybetmesi oldu.Şirket CEO'ları, ticaret ve sanayi odası başkanları, vergi hukuku uzmanları, komisyon karşısında sert eleştirilerde bulundu. Siemens'in vergilerden sorumlu CEO'su Christian Kaeser, "Aslında Almanya'ya yatırım yapmayı teşvik eden hiçbir şey yok, büyüme yok. Vergi açısından da durum pek iç açıcı değil. Yatırımları bu sebeple kaydırdık" dedi.Uzmanlar, bürokrasinin Alman vergi hukukundaki en büyük sorun olduğu konusunda hemfikir oldu. Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nden Rainer Kambeck, "Bürokrasi, vergi bürokrasisi, birçok şirket için en büyük zorluk" diye konuştu. Mannheim Üniversitesi'nden Prof. Erik Röder, sermaye şirketlerinin şahıs şirketleri gibi vergilendirilmesi gerektiğini savundu.CDU/CSUönergesinde, vergi indirimleri, vergi hukukunun sadeleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılmasına yer verdi. Birlik Partileri, böylece Alman ekonomisinin büyümesinin yeniden güçlendirileceğini savundu. Öneriler arasında, birikmiş kârlar üzerindeki vergi yükünün yüzde 25'e düşürülmesi de vardı. SPD, bu önerinin milyarlarca kâr elde eden büyük şirketlere yarar sağlayacağını dile getirdi.