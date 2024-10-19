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Giriş Tarihi: 19.10.2024

Vergisiz işlere ilgi patlaması

Vergiden muaf olan 538 euro limitli işte çalışan sayısı, son iki yılda önemli ölçüde arttı. Alman Hükümeti, iki yıl önce 6 milyon olan rakamın 8 milyon sınırına dayandığını açıkladı

TEVFİK KARA
Vergisiz işlere ilgi patlaması
Almanya'da Minijob adı verilen vergiden muaf işlerde çalışanların sayısında patlama yaşandı. Haziran 2022'de 6 milyon kişi bu tür işlerde çalışırken, rakam Haziran 2023'te 7,9 milyona yükseldi. Çalışanların yaklaşık 3,4 milyonu Minijob'u başka işe ek olarak tercih etti, sayı bir yılda 150 bin arttı. 538 euro limitli işlerde çalışanların yüzde 60'ını kadınlar, 1,4 milyonunu emekliler oluşturdu. Sosyal güvence sunmayan mini işler için istihdam en çok temizlik ve gastronomi sektöründe açıldı. Muhalefet partileri, 450 euro olan sınırın yükseltilmesinin tercih patlamasına yol açtığını vurguladı.
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Vergisiz işlere ilgi patlaması
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