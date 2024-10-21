Terörle mücadelede ortak hareket kararı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde konuk eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da İslam düşmanlığının yaygın bir şekilde devam ettiğini bunun da başını PKK, FETÖ'nün çektiğini söyledi. Konuyu Scholz ile ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Ortak bir mücadeleyi sürdürelim kararını verdik" dedi.Ortak basın toplantısında Erdoğan, "Gerek Dışişleri Bakanım gerek istihbarat örgütümüz, muhataplarıyla birlikte burada dayanışma içinde olacaklar ve dayanışma halinde de bu mücadeleyi inşallah sürdürecekler" diye konuştu. Başbakan Scholz, Almanya'nın terör örgütü PKK'nın işlediği suçlar konusunda önemli bir mücadele içinde olduğunu belirtti.Scholz, İslam düşmanlığına ilişkin, "Şu çok açık ki İslam düşmanı bir ayrımcılık hiçbir zaman kabul edilemez. Bu nedenle Almanya'da din özgürlüğü önemli bir ilke ve herkesin güvenebildiği bir ilke. Tabii ki aşırı dinci, İslamcı akımlar var. Bunlarla da mücadele ediyoruz ve Avrupa ülkeleri arasında Almanya bu konuda son derece başarılı" diye konuştu.Erdoğan, "İslam düşmanı ve yabancı karşıtı aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor. Birçok ülkede iktidar ortağı olacak güce ulaşan akımlar bilhassa yurtdışında yaşayan kardeşlerimizi de tedirgin ediyor. Alman hükümetinin izlediği birleştirici tutum üzerinde özellikle durduk. Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemine ve birlikte terörle mücadele kararlılığına ulaştık" dedi.