306 bin çocuk için kreş yok

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yaptığı bir analize göre, üç yaş altı yaklaşık 306 bin çocuk için kreş yeri eksik durumda. Bu eksiklik nedeniyle üç yaş altındaki çocukların yüzde 13,6'sının ihtiyaçları karşılanamıyor. 1 milyon 154 bin bakım yerine ihtiyaç duyulan ülkede oluşan açık kapatılamıyor.Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Doğu ve Batı Almanya arasında büyük fark yaşanıyor. Ülkenin batı eyaletlerinde 277 bin 900 çocuk için yer eksikken, doğu eyaletlerinde sayı sadece 28 bin 200. Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren uzmanlara göre, daha kapsamlı adımlar atılması gerekiyor.