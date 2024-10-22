Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri 306 bin çocuk için kreş yok
Giriş Tarihi: 22.10.2024

306 bin çocuk için kreş yok

Küçük çocukların bakımı konusu hâlâ çözüme kavuşmadı. Almanya’da üç yaş altı çocukların yüzde 13,6’sı için yeterli bakım imkânı sağlanamıyor

İbrahim TAŞ
306 bin çocuk için kreş yok
Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yaptığı bir analize göre, üç yaş altı yaklaşık 306 bin çocuk için kreş yeri eksik durumda. Bu eksiklik nedeniyle üç yaş altındaki çocukların yüzde 13,6'sının ihtiyaçları karşılanamıyor. 1 milyon 154 bin bakım yerine ihtiyaç duyulan ülkede oluşan açık kapatılamıyor.

BATIDA AÇIK ÇOK BÜYÜK
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Doğu ve Batı Almanya arasında büyük fark yaşanıyor. Ülkenin batı eyaletlerinde 277 bin 900 çocuk için yer eksikken, doğu eyaletlerinde sayı sadece 28 bin 200. Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren uzmanlara göre, daha kapsamlı adımlar atılması gerekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
306 bin çocuk için kreş yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA