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Giriş Tarihi: 22.10.2024

Yüzlerce hastane kapıya kilit vuracak

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, onaylanan sağlık reformunun bir sonucu olarak on yıl içerisinde yüzlerce hastanenin kapanacağını açıkladı. Bu sözler endişeye neden oldu

Yüzlerce hastane kapıya kilit vuracak
Sağlık sistemi alarm veren Almanya, durumu toparlamak için sağlık reformu paketini onayladı. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yasanın on yıl içerisinde yüzlerce hastanenin kapanmasına yol açacağını dile getirdi. Bakan, bu hastanelerin çoğunun ülkenin batı eyaletlerindeki büyük kentlerde yer alacağını söyledi.

'SİGORTA SAYISI AZALMALI'
Reform yapılmadığı takdirde, önümüzdeki yıl yüzlerce hastanenin iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını da belirten Lauterbach, "Bunlar kısmen kırsal bölgelerdeki ve acilen ihtiyaç duyduğumuz klinikler" dedi. SPD'li bakan, sağlık sigortası sayısını azaltmanın mantıklı olacağını da sözlerine ekledi. Reformun önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi planlanıyor. BERLİN
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Yüzlerce hastane kapıya kilit vuracak
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