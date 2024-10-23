Halk İsrail’e silah sevkiyatına karşı

Forsa adlı araştırma şirketi, yedi bin kişiyle görüştü ve İsrail'e silah sevkiyatı hakkında düşüncelerini sordu. Katılımcıların yüzde 60'ı İsrail'e silah teslimatı istemediğini ifade etti. Silah sevkiyatını doğru bulanların oranı yüzde 31 olurken, yüzde 9'luk kesim çekimser kaldı. Doğu eyaletlerinde sevkiyata karşı olanların oranı yüzde 75 çıktı.KATILIMCILARIN partileri sorulduğunda SPD seçmeninin yüzde 60'ı, FDP seçmeninin yüzde 52'si, Yeşiller tabanının ise yüzde 50'si İsrail'e silah verilmesine karşı olduklarını belirtti. İsrail'e silah yardımına en çok itiraz ise yüzde 85 ile yakın dönemde kurulan BSW seçmeninden geldi. AfD seçmeninde oran yüzde 75 oldu. BERLİN