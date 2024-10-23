Postacılardan ırkçılık isyanı

Deutsche Post'un posta ve paket işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Nikola Hagleitner, bazı müşterilerin mektup ve paket dağıtan çalışanların ten renginin farklı olduğundan veya yabancılardan mektup almak istemediklerinden dolayı şikâyette bulunduğunu açıkladı. Hagleitner, "Bunu daha sert dille ifade ediyorlar" diye konuştu.Trafikte postacılara hakaretin neredeyse rutin haline geldiğini söyleyen Hagleitner, "Dağıtıcılarımız, ikinci sırada park edip yük boşaltmak zorunda kaldıklarında sık sık hakarete uğruyorlar. Çalışanlarımızın sokakta neler duyduğunu öğrenmek beni sarsıyor. Onlara yeniden daha fazla değer gösterilmeli" dedi.Postacılığın ülkeyi ayakta tutan önemli bir iş olduğunu vurgulayan Nikola Hagleitner, "Bizim 180 ülkeden çalışanımız var. Değerlerimizi paylaşan herkes bizim için memnuniyetle karşılanır" şeklinde konuştu. Öte yandan Alman Demiryolları İdaresi (DB) de son yıllarda çalışanlara yönelik saldırıların arttığını açıkladı.