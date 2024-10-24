Başvuru soruları haddini çok aştı

Köln kentinde Alman vatandaşlığına geçmek isteyen S. Y., başvuruda memurun sorduğu sorular karşısında şoke oldu. S. Y., "Yabancılar dairesine gittiğimde memur, 'Almanya'da halifelik olmalı mı?', 'Doğu ile Batı kadınları arasındaki farklar nelerdir?' ve 'Hamas'ın terör örgütü olduğunu kabul ediyor musunuz?' şeklinde sorular sordu. İsrail ile ilgili soru beklerdim ama alakasız sorular karşısında şoke oldum" dedi.Memurun, 'Ülkelerin çeşitli yönetim şekilleri vardır. Örneğin Türkiye'de diktatörlük vardır. Almanya'nın yönetim şekli nedir?' diye bir soru da yönelttiğini söyleyen S. Y., Türkiye'de diktatörlüğün olmadığını söylediğimde 'Bilmiyordum' cevabını aldım" diye konuştu. Durumu avukatına aktaran S. Y., "Bu soruların sorulup sorulamayacağı bilgisini aldım. Hukuki süreç başlatma kararını değerlendireceğim" diye konuştu.Vatandaşlık, göç ve ayrımcılık davalarına yoğunlaşan avukat Yalçın Tekinoğlu, bir resmi makamın, kişiyi zan altında bırakacak sorular sormadan önce yasal bir dayanağa sahip olması gerektiğini belirtti. Tekinoğlu, "Kişinin aşırılık yanlısı olduğuna dair şüphe varsa, bu konuda sorular sorulabilir. Ancak, hiçbir somut kanıt ya da hukuki altyapı yokken provoke edici sorular sormak anayasal haklara aykırıdır" dedi.Tekinoğlu, Almanya'daki memurların vatandaşlık başvuruları sırasında, başka ülkelerin siyasi sistemleri hakkında yargıda bulunmalarının da hukuki olmadığını vurguladı. Avukat Tekinoğlu sözlerini, "Almanya'nın demokratik düzeni ve kanunları vatandaşlığa geçişte sorulabilir, ancak başka ülkelerin siyasi yapılarıyla ilgili sorular sormak ve hükümler vermek tamamen konunun dışındadır" diye sürdürdü.