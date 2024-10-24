Düşük ücret yardıma muhtaç bıraktı

Çalışma Bakanlığı'nın Federal Meclis'teki bir soru önergesine verdiği yanıttan, işe başladıktan altı ay sonra, Bürgergeld (vatandaş parası) alan her iki kişiden birinin hâlâ veya yeniden devlet yardımına ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Bakanlık sözcüsü, söz konusu yardımın tembellik yaptığına dair soruya, bu tezin doğru olmadığını belirterek yanıt verdi.Sözcü, Bürgergeld alan ve işe entegre edilenlerin çoğunluğun işten ayrılmadığını söyledi. Sözcü, işe başladıktan altı ay sonra, yardıma yeniden ihtiyaç duyulduğunu, oranın yüzde 64 olduğunu açıkladı. Sözcüye göre, yardıma muhtaç olmanın en önemli faktörleri, düşük ücretler ve yarı zamanlı çalışma oldu, çalışmadan elde edilen gelir yetersiz kaldı. FRANKFURT