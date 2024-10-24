Şirketinin 100 milyon eurosunu buharlaştırdı

Neuss kentindeki bir Fransız moda şirketinin hesabındaki 100 milyon euro bir anda eksildi. Yapılan inceleme sonrası parayı geçen yıl şirketinin finans danışmanı Aurelie B. (39) adlı kadının sahte belgelerle Türkiye'ye havale ettiği ortaya çıktı. Paranın izi sürülürken Türkiye'de farklı hesaplara dağıtıldığı ve bu şekilde buharlaştırıldığı anlaşıldı. Danışman kadın gözaltına alındı ve hakkında Düsseldorf Savcılığı tarafından ağır dolandırıcılık ile belge sahteciliği soruşturması başlatıldı. Öte yandan bankanın söz konusu parayı ödemesi durumunda öz sermayesini yitireceği ve iflas ile karşı karşıya kalacağı belirtildi.