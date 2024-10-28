İnşaat sektöründeki kriz giderek büyüyor

Konut kredisi faizlerinin sürekli yükselmesi, ev fiyatlarının giderek artması, Almanya'da inşaat sektörünü darboğaza soktu. Yüksek faizler, inşaat maliyetlerinin artması, ülkedeki genel ekonomik durum, konut satışını neredeyse durma noktasına getirdi. Gayrimenkul satışının son yılların en düşük seviyesine gerilemesi, otomotivden sonra inşaat sektörünü de derin bir krize soktu.Uzmanlara göre sektörde iyileşme ancak 2026 yılında bekleniyor. Almanya'nın acilen yeni yapılacak konutlara ihtiyacı olmasına rağmen projelerin yüksek maliyetler nedeniyle iptal edilmesi ise, konut krizini daha da tetikliyor. Konut krizi nedeniyle kiraların da sürekli yükseldiği ülkede inşaat şirketleri yüksek fiyatlar nedeniyle daireleri satamayınca, üst üste iflaslar yaşanıyor.Ülke genelinde çok sayıda Türk şirketinin de faaliyet gösterdiği inşaat sektörü sadece bu yıl yüzde 2 oranında küçüldü. EY-Parthenon uzmanlarından Björn Reineke, "Enflasyon rakamları beklenenden yüksek çıktı. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda şu anda konut sahibi olmak zorlaştı. 2024 yılı itibariyle sektörde yüzde 1,8 küçülme var. Orta vadede düzelme olacağını umuyoruz" dedi.