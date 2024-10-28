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Giriş Tarihi: 28.10.2024

Miele’den personele rekor tazminat

Dünyaca ünlü elektrikli ev eşyaları üreticisi Gütersloh fabrikasında tenkisata gidiyor. Miele, personeline 270 bin euroya varan rekor bir tazminat ödemeye hazırlanıyor

TEVFİK KARA
Miele’den personele rekor tazminat
Miele, 5 bin 300 kişinin çalıştığı Gütersloh'daki fabrikasından 1000 çalışanın işine son vermeyi düşündüğünü açıkladı. Fabrika bu bağlamda oran bakımından Almanya'da şimdiye kadar ödenen en yüksek tazminatı ödemeye hazırlanıyor. Hesaplamalara göre elektronik devi çalışanlarına 270 bin puroya varan tazminat ödeyecek.

POLONYA'YA TAŞIYOR
Miele yönetimi en yüksek tazminatın 270 bin euro olacağını açıklarken, tazminatın çalışılan yıl ve kazanılan maaşa göre değişeceğine dikkat çekti. Alman devi, fabrikadaki çamaşır makinesi bölümünü Polonya'ya taşıyacak. Miele dünya genelinde 5 bin 300'ü Gütersloh'da olmak üzere 19 bin 500 kişi çalıştırıyor.
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Miele’den personele rekor tazminat
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