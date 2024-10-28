Miele’den personele rekor tazminat

Miele, 5 bin 300 kişinin çalıştığı Gütersloh'daki fabrikasından 1000 çalışanın işine son vermeyi düşündüğünü açıkladı. Fabrika bu bağlamda oran bakımından Almanya'da şimdiye kadar ödenen en yüksek tazminatı ödemeye hazırlanıyor. Hesaplamalara göre elektronik devi çalışanlarına 270 bin puroya varan tazminat ödeyecek.Mieleyönetimi en yüksek tazminatın 270 bin euro olacağını açıklarken, tazminatın çalışılan yıl ve kazanılan maaşa göre değişeceğine dikkat çekti. Alman devi, fabrikadaki çamaşır makinesi bölümünü Polonya'ya taşıyacak. Miele dünya genelinde 5 bin 300'ü Gütersloh'da olmak üzere 19 bin 500 kişi çalıştırıyor.