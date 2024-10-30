Otomobil devi, üç fabrika kapatacak

Çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, "Yönetim Kurulu, Almanya'daki en az üç fabrikasını kapatmak istiyor. Ayrıca, Almanya'daki tüm fabrikalarını küçültmeyi planlıyor. Somut olarak bu, ürünlerin, miktarların, vardiyaların ve tüm montaj hattının azaltılması anlamına geliyor" diye konuştu.Yönetim kademesinin bu konuda çok ciddi olduğunu belirten Cavallo, planlanan önlemleri 'kapsamlı bir kıyım' olarak nitelendirdi. VW'nin planı, iş gücü piyasası üzerindeki uzun vadeli etkileri açısından geniş yankı uyandırıyor. Volkswagen, 27 ülkedeki 114 üretim tesisinde 300 bini Almanya'da olmak üzere 650 bin kişiye istihdam sağlıyor.