Dört bir yanda Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıldönümü nedeniyle gerçekleşen resepsiyonlar, başta Türklerin yoğun yaşadığı Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de coşkuya sahne oldu. Berlin Büyükelçiliği'ndeki resepsiyonda Büyükelçi Ahmet Başar Şen, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Şen, "Artık Türkiye Yüzyılı'ndayız. Türkiye Yüzyılı derken, basit bir hayalden yola çıkmıyoruz" dedi.ŞEN, "Gücünü her daim şerefle yad ettiği tarihinden alan Türkiye, gelecek vizyonunu da güvenlikten dış politikaya, savunma sanayiinden ekonomik büyüme hedeflerine, sağlık sektöründen eğitim ve bilime, akla gelebilecek her alanda bu ideal temelinde inşa etmektedir" diye konuştu. Büyükelçi, konuşmasında Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiye de değindi, güçlü bağdan söz etti.Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, Capitol Dietzenbach'ta gerçekleşen resepsiyonda, Cumhuriyetin kuruluşunu Alman dostlarla kutlamanın ayrıca anlamlı olduğunu söyledi. Akdevelioğlu, "Yeni kuşaklar burayı sahiplenerek burada kök salmakta. Türkiye'den gelen yeni nesil beyaz yakalı göçmenler de Alman ekonomisine dinamizm katmakta. 'Çeşitlilikte Birliktelik' şiarıyla Almanya ile bu ortak hikâyemizi yazmaya devam etmeliyiz" dedi.Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın ev sahipliğinde Ulusal Müze'de verilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, Çekya eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ile 700 davetli katıldı. Büyükelçi Bağış, etkinlikteki konuşmasında Türkiye-Çekya arasındaki ikili ilişkilere ve dünyada yaşanmakta olan krizlere değindi. Bağış, görev süresinin dolması nedeniyle veda konuşması da yaptıBaşkonsolosluğu tarafından ilk kez gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu, büyük sevinç ve coşkuya sahne oldu. Başkonsolos Erdinç Evirgen, Hessen, Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Thüringen'den katılım sağlayan ve coşkuya ortak olanlara teşekkür etti, günün anlam ve önemini paylaştı.Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen kutlamada Başkonsolos Ali İhsan İzbul, aşırı sağ akımlar, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına karşı Alman makamlarıyla mücadelenin süreceği mesajı verdi.Münster Başkonsolosluğu, Cumhuriyet resepsiyonunu, Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Resepsiyona, Türkler kadar bölgedeki Almanlar da ilgi gösterdi.Başkonsolosluğu'nun resepsiyonunda Cumhuriyet Bayramı coşkulu şekilde kutlandı. Başkonsolos Mahmut Niyazi Sezgin'in davetine belediye başkanları, farklı partilerden temsilciler, sanat, iş dünyası ve STK temsilcileri ile davetliler katıldı.Başkonsolosu'nun resepsiyonunda Başkonsolos Mehmet Akif İnam, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına dikkat çekti ve "Şer odakları Türkiye Yüzyılı hedeflerimizden bizi alıkoyamayacak" dedi. Başkonsolos, konsolosluğun açılışının 50. yılında olduklarını da ifade etti.Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Büyükelçi Ozan Ceyhun, Türk ulusunun verdiği Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşu sürecinde yaşanan çetin mücadeleyi anlattı.