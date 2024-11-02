Efe’nin çilesi 15 ay sonra bitti

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Türkiye'ye tatile giden 18 yaşındaki Efe Buğra Güler (18), Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda dönüş uçuşuna hazırlanırken büyük şok yaşadı. Pasaportu kontrol edilen Efe'nin oturum izni süresinin bittiği görüldü. Efe ve ailesi durum üzerine Almanya'nın Ankara Başkonsolosluğu'na müracaatta bulundu. Aileden, aile birleşimi vizesine başvurması istendi.Meslek eğitimi alan Efe, okulundan geriye kalmaya başlayınca ve süre uzayınca aile avukat tuttu. Hukuki süreç devam ederken başkonsolosluktan müjdeli haber geldi. Sema ve Ufuk Güler çifti, "Oğlumuzun okul ve staj belgelerini, doğum belgesini teslim ettik. Durumu anlattık ama vize verilmedi. Aile birleşimi vizesine başvurmamız istendi. Avukat tutup 15 ay mücadele sonucu çözüme kavuştuk" dedi.Dava devam ederken başkonsolosluğun, mahkeme masraflarının ödenmesi koşuluyla Efe'ye vize verdiğini anlatan çift, "Resmen işkence yaşadık, aylarca oğlumuzdan ayrı kaldık. Önümüze olur olmaz şartlar sürüldü. Bizim yaşadığımızı başka kimse yaşamasın. Herkes, her yolculuk öncesi pasaport ve oturum izninin süresini kontrol etsin" diye tavsiyede bulundu.AİLESİ, okulu ve stajından geri kalan Efe Güler, süreçte büyük zorluklar yaşadığını, ancak sonunda ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Psikolojisinin bozulduğunu, tüm düzeninin altüst olduğunu söyleyen Efe, "Almanya'da doğup büyümeme rağmen buraya gelmemde zorluk çıkarıldı. Tüm yaşadıklarımı unutmak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.