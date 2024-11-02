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Giriş Tarihi: 2.11.2024

En popüler şehirler Hamburg ve Münih

Şehir merkezlerinin popülaritesi araştırmasından Hamburg ve Münih lider olarak çıktı. Gençler ise Berlin’i tercihleri arasında ilk sıraya aldı

Cengiz PARLAYAN
En popüler şehirler Hamburg ve Münih
Almanya Şehir Merkezi Çalışması 2024 adlı araştırma, ülkedeki en popüler şehir merkezlerini belirledi. Araştırma sonucuna göre Hamburg ve Münih ilk sırayı paylaştı. Ankete katılanların yüzde 14,1'i bu iki kente oy verirken Berlin yüzde 10,5 ile ikinci, Köln ise yüzde 7,2 ile üçüncü sırada yer aldı. 15-19 yaş grubu gençlerin tercihinde ise Berlin şehir merkezi yüzde 20,5 ile ilk sırada bulundu. Gençlerin tercihinde Hamburg ikinci olurken, Frankfurt yüzde 8,2 ile onu takip etti. Münih bu yaş grubunda yalnızca yüzde 2,9 oranında tercih edildi. 40 yaş ve üzeri, alım gücü daha yüksek grupta Münih'in popülaritesi arttı.

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En popüler şehirler Hamburg ve Münih
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