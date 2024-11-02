NSU destekçisi terör kapsamına alınmadı

SEKİZİ Türk, 10 kişiyi katleden ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne yardım ve yataklık yapan Susann E. (41) hakkında terör davası açılması reddedildi. Hakim, sanığın destek eylemleri sırasında NSU cinayetlerinden haberdar olduğunun kanıtlanamadığına hükmetti. Susann E., banka soygunlarına yardım ettiği gerekçesiyle ağır gasp suçuna yardımdan yargılanacak.FEDERAL Başsavcı, sanığın NSU örgütünü Eylül 2008'den itibaren Beate Zschaepe'ye sağlık sigortası kartını ve kimlik bilgilerini sunarak desteklediğini iddia etmişti. Susann E.'nin örgüt üyelerinin soygunda kullandığı karavanı teslim almaya yardımcı olduğu ileri sürülmüştü. Karar kesinleşmediği için başsavcılığın itiraz edebileceği de aktarıldı.