Almanya büyük tehdit altında

Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (ifo), tarafından gerçekleştirilen araştırma, birkaç yıllık artışın ardından ülkedeki doğum oranının dramatik şekilde gerilediğini ortaya koydu. Kadınların artık ortalama 1,58 yerine 1,35 çocuk doğurduğu belirlendi. 2011 ile 2016 yıllarında çocuklu aileler için daha iyi koşullar sağlanması ve göçün etkisiyle ortalamanın yükseldiği, ancak son yıllarda düşüşün başladığı belirtildi.IFO Enstitüsü yöneticisi Joachim Ragnitz, "Şu anda, kadın başına yalnızca 1,35 çocuk düşerken, 2021 yılında bu oran 1,58'di. Doğum davranışı "büyük ölçüde" değişmiş durumda. Görünüşe göre, koronavirüs krizi, Ukrayna'daki savaşın patlak vermesi ve yüksek enflasyon nedeniyle reel gelirlerdeki düşüş, birçok genç aileyi çocuk sahibi olma isteklerini ertelemeye itti" açıklamasında bulundu.Ragnitz, "Ancak, politika yapıcıların bu gelişmeleri yakından takip etmeleri, anaokulu ve okul genişlemelerinde olası yanlış kararlardan kaçınmaları iyi olur" dedi. Uzmanlar, doğum oranındaki gerilemenin iş gücü arzından emeklilik kasalarının finansmanına kadar uzun vadede birçok alanı tehdit ettiğini söyledi. FRANKFURTIFO uzmanı Ragnitz, Almanya'da toplumsal zihniyet değişiminin gerekli olduğunu söyledi ve çözümün ancak uzun vadede geleceğini aktardı. Ragnitz'e göre, yasal düzenlemeler, ekonomik teşvikler ya da toplumsal zihniyet değişimi doğum oranlarına etki edebilir.