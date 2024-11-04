Mevlüde Ana dualarla anıldı

Ailesinden beş kişiyi ırkçı kundaklamada yitiren ve 29 yıl acısını yüreğinde yaşayan Mevlüde Genç, ölümünün ikinci yılında dualarla anıldı. Bilge Ana lakaplı Mevlüde Genç için Solingen şehrinde adının verildiği meydanda toplanan sevenleri, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua etti. Barışın, kardeşliğin, sevginin ve doğruluğun örneği olan Mevlüde anne, yaşadığı tüm acılara rağmen sadece gönüllere dokunan hoşgörü mesajları ile tüm toplumun örnek aldığı bir insan olarak 79 yaşında yaşamını yitirmişti. Genç'in "Sevgi yaşatır, nefret öldürür" sözü akıllara kazınmıştı.