Bebeğinin cinsiyetini pankartla duyurdu

Mike Schrama ile mutlu bir birliktelik sürdüren Karsu, geçtiğimiz aylarda sevindirici bir haber vererek, bebek beklediğini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu. 46. İstanbul Maratonu'na katılan eşi Mike Schrama'ya destek veren Karsu, bebeğinin cinsiyetini ise hazırladığı pankartla açıkladı. Karsu, koşuyu bitiren eşini "Mike baba tebrikler. Sevgiler oğlun ve Karsu" yazılı pankartla karşıladı. Bu anın fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Karsu'ya binlerce tebrik mesajı atıldı.