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Giriş Tarihi: 5.11.2024

Hükümet için kader haftası

Almanya’da koalisyon hükümeti ortakları arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle, kriz toplantısı gerçekleştirildi. Yarın yapılacak 2. buluşma ise kaderi belirlemede etkili olacak

Fatih YILMAZ
Hükümet için kader haftası
Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) lideri ve Maliye Bakanı Chrtistian Lindner'in ortaklarından habersiz 18 sayfalık ekonomi reform belgesi yayınlaması ile başlayan kriz derinleşti. Pazar akşamı Başbakanlık'ta kriz toplantısı yapıldı. Kriz görüşmesinin ardından Lindner, "Hiç kimse Almanya'nın ekonomik olarak geriye itilmesini kabul edemez" mesajı paylaştı.



'FİŞİ ÇEKME ZAMANI GELDİ'
Lindner paylaşımında, "Vatandaşlar tekrar ülkeleriyle gurur duymak istiyor. Yön belirleyici bir karar gerekli" açıklamasında bulunup uzlaşamadıkları sinyalini verdi. Muhalefetteki CSU lideri Markus Söder ise "Fişi çekme zamanı" diyerek koalisyonun sona erebileceğine işaret etti. SPD Genel Başkanı Saskia Esken ise koalisyonun yangın yerine döndüğünü söyledi.

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Hükümet için kader haftası
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