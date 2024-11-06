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Giriş Tarihi: 6.11.2024

Hükümetin geleceğini masaya yatırdılar

Başbakan Olaf Scholz, hükümet ortakları ile kriz toplantılarını sıklaştırdı. Partisi SPD ise FDP’nin saf dışı kalacağı azınlık hükümeti için hazırlığa başladı

Fatih YILMAZ
Hükümetin geleceğini masaya yatırdılar
DÜN İKİNCİ KEZ BULUŞTULAR
Hükümet ortakları SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki tansiyon yükseliyor. FDP lideri Christian Lindner'in hazırladığı ekonomi reform belgesinden sonra Başbakan Olaf Scholz, ikinci kriz zirvesi gerçekleştirdi. Dün ortaklar, hükümetin geleceğini bir kez daha masaya yatırdı ve uzlaşmazlığı ortadan kaldırmaya çalıştı. Bugün ortakların bir kez daha bir araya gelmesi planlandı.

'HÜKÜMETİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ'
Bu gelişmeler yaşanırken SPD'nin Eş Genel Başkanı Saskia Esken, "Hükümetin geleceği ve çalışmalarına ilişkin belirsizliği ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız ve bunu başaracağız" dedi. Esken, FDP'nin koalisyondan ayrılması halinde partisinin azınlık hükümeti olarak ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu ifade etti, "Hükümeti sürdürmek istiyoruz" dedi.

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Hükümetin geleceğini masaya yatırdılar
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