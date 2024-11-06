Hükümetin geleceğini masaya yatırdılar

Hükümet ortakları SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki tansiyon yükseliyor. FDP lideri Christian Lindner'in hazırladığı ekonomi reform belgesinden sonra Başbakan Olaf Scholz, ikinci kriz zirvesi gerçekleştirdi. Dün ortaklar, hükümetin geleceğini bir kez daha masaya yatırdı ve uzlaşmazlığı ortadan kaldırmaya çalıştı. Bugün ortakların bir kez daha bir araya gelmesi planlandı.Bugelişmeler yaşanırken SPD'nin Eş Genel Başkanı Saskia Esken, "Hükümetin geleceği ve çalışmalarına ilişkin belirsizliği ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız ve bunu başaracağız" dedi. Esken, FDP'nin koalisyondan ayrılması halinde partisinin azınlık hükümeti olarak ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu ifade etti, "Hükümeti sürdürmek istiyoruz" dedi.