Irkçı cinayetler asla yaşanmamalı

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı ırkçı terör örgütünün 13 yıl önce 4 Kasım günü bir banka soygunu sonrası ortaya çıkışının yıldönümünde örgüt üyelerinin katlettiği sekizi Türk, 10 kişi anıldı. Örgütün üssü konumundaki Zwickau'da kurbanlar adına dikilen ağaçların olduğu alanda gerçekleşen anma törenine, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ile Saksonya Eyaleti Adalet Bakanı Katja Meier de katıldı.Özoğuz, "Toplumumuzdaki kutuplaşan ortam, cinayetlerin aydınlatılmasının yanı sıra ileriye dönük bir bakış açısının da önemini gösteriyor" dedi. Meier ise NSU gibi katil grubun bir araya gelip ırkçı saiklerle insanları öldürmesine asla izin vermemeliyiz" diye konuştu.