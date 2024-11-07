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Giriş Tarihi: 7.11.2024

Azınlık hükümetine kapılar kapandı

Koalisyonu kurtarma çabası sürerken SPD’nin ‘Yola azınlık hükümetiyle devam ederiz’ açıklaması kabul görmedi. CDU, ‘Seçim olur’ dedi

Azınlık hükümetine kapılar kapandı
Üçlü koalisyon hükümetinde Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ekonomi politikası konusunda uzlaşmazlık çıkarmasının ardından koalisyonu kurtarma çabası dün de sürdü. Başbakan Olaf Scholz (SPD), ortaklarıyla dün sabah erken saatlerden itibaren masaya oturdu. Ortak yol bulma çabası gün boyunca aralıklarla devam etti.

CDU BİR SEÇENEĞİ SİLDİ
SPD Eşbaşkanı Lars Klingbeil, bu toplantılarda koalisyonun geleceğinin karara bağlanacağını söyledi. Öte yandan SPD'nin diğer Eşbaşkanı Saskia Esken'in, 'FDP ayrılması halinde azınlık hükümeti kurarız' açıklamasına CDU Lideri Friedrich Merz, "Ya toparlanırlar ya da dağılıp seçimin önünü açarlar" diye tepki verdi. BERLİN
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Azınlık hükümetine kapılar kapandı
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