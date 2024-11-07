Azınlık hükümetine kapılar kapandı

Üçlü koalisyon hükümetinde Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ekonomi politikası konusunda uzlaşmazlık çıkarmasının ardından koalisyonu kurtarma çabası dün de sürdü. Başbakan Olaf Scholz (SPD), ortaklarıyla dün sabah erken saatlerden itibaren masaya oturdu. Ortak yol bulma çabası gün boyunca aralıklarla devam etti.SPD Eşbaşkanı Lars Klingbeil, bu toplantılarda koalisyonun geleceğinin karara bağlanacağını söyledi. Öte yandan SPD'nin diğer Eşbaşkanı Saskia Esken'in, 'FDP ayrılması halinde azınlık hükümeti kurarız' açıklamasına CDU Lideri Friedrich Merz, "Ya toparlanırlar ya da dağılıp seçimin önünü açarlar" diye tepki verdi. BERLİN