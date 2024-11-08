On okuldan biri müdür bulamıyor

Nüfus bakımından Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da okullar müdür sıkıntısı çekiyor. On okuldan birinde müdürlük koltuğu boş kalırken, durumdan en çok ilkokullar etkileniyor. Gerekçe ise görev yükünün ağır, maaşın yetersiz olması. Eğitim Derneği'ne (VBE) göre, ilkokul müdürleri bazen ders vermek, müfredat hazırlamak, personel bulmak, ebeveynlere danışmanlık yapmak, sıkça ders boşluklarını doldurmak ve daha birçok işi yapmak zorunda kalıyor. İşleri yetiştirebilmek için haftada 60 saat mesai yapan müdürler, öğretmenlerden çok az maaş farkı alıyor.