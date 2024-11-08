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Giriş Tarihi: 8.11.2024

On okuldan biri müdür bulamıyor

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki 10 okuldan birinde müdürlük koltuğu doldurulamıyor. Ağır sorumluluk gerektiren görevin maaşı cazip olmayınca talip de çıkmıyor

TEVFİK KARA
On okuldan biri müdür bulamıyor
60 SAAT ÇALIŞIYORLAR
Nüfus bakımından Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da okullar müdür sıkıntısı çekiyor. On okuldan birinde müdürlük koltuğu boş kalırken, durumdan en çok ilkokullar etkileniyor. Gerekçe ise görev yükünün ağır, maaşın yetersiz olması. Eğitim Derneği'ne (VBE) göre, ilkokul müdürleri bazen ders vermek, müfredat hazırlamak, personel bulmak, ebeveynlere danışmanlık yapmak, sıkça ders boşluklarını doldurmak ve daha birçok işi yapmak zorunda kalıyor. İşleri yetiştirebilmek için haftada 60 saat mesai yapan müdürler, öğretmenlerden çok az maaş farkı alıyor.
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On okuldan biri müdür bulamıyor
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