Otomotiv sektöründe moraller yine düştü

Eylül ayında yaşanan kısa bir iyimserlik döneminin ardından Alman otomotiv sektöründeki moral yeniden bozuldu. Ifo Enstitüsü'nün otomotiv sektörü için hazırladığı iş ortamı endeksi, ekimde eksi 27,7 puana geriledi. Kurum, şirketlerin yüzde 44'ten fazlasının sipariş eksikliğinden şikâyetçi olduğunu aktardı, "Oran en son korona krizinin yaşandığı 2020 Temmuz ayındaki seviyelere eşit" açıklaması yaptı. Firmalar, mevcut durumu dört hafta öncesine göre çok daha kötü değerlendiriyor. İhracat beklentisi kötüleşirken sektörü Çin rekabeti etkiliyor. MÜNİH