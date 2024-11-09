Seçim en yakın zamanda yapılsın

BaşbakanOlaf Scholz, üçlü koalisyondan Hür Demokrat Parti'nin (FDP), ayrılmasının ardından güven oylamasının 15 Ocak, seçimin ise mart ayında yapılabileceğini açıkladı. Önceki gün Scholz ile görüşen ana muhalefet partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, görüşmeden anlaşmazlıkla ayrıldığını ifade etti.Dünsabah açıklamada bulunan Merz, Scholz'u erken seçim planını siyasi çıkarlar uğruna geciktirmekle suçladı. Merz, Scholz'un önceliğinin açıkça kendi partisinin siyasi çıkarları olduğunu belirtti ve "Eğer güven oylamasını önümüzdeki hafta yaparsa, seçimler 19 Ocak'ta yapılabilir. Başbakan, bana oylamayı haftaya yapamayacağına dair makul açıklamada bulunamadı" dedi.Merz, Başbakan Scholz'un söz konusu dönemi SPD'nin seçim kampanyasında kullanmak için bazı Meclis kararlarını aldırmak istediğinden şüphelendiğini ifade etti. Öte yandan halk arasında yapılan anketten de 'En kısa zamanda seçim yapılsın' sonucu çıktı. Halkın yüzde 57'si mümkün olan en kısa sürede erken seçime gidilmesini istedi. Scholz'un planına destek verenlerin oranı ise yüzde 22'de kaldı.Ankete katılanların yüzde 64'ü koalisyonun sona ermesinden memnun olduklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 34'ü koalisyonun sona ermesinden tüm hükümet ortaklarını sorumlu tutarken, yüzde 27'si Başbakan Scholz'u, yüzde 25'i FDP lideri Christian Lindner'i, yüzde 7'si ise Yeşiller Partili Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i suçladı.