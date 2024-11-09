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Giriş Tarihi: 9.11.2024

Siyasetteki kriz emekliyi vurdu

21 milyon emekliye verilecek olan maaş zammı 3,5 olarak öngörüldü. Hükümet krizi nedeniyle emeklilik reform paketi ve zam konusunda belirsizlik hakim oldu

Siyasetteki kriz emekliyi vurdu
KESİN RAKAM BAHARDA
ALMANYA'DA 21 milyon emeklinin maaşlarında 1 Temmuz 2025'te yapılacak artış için resmi tahmin yüzde 3,5 oranında gerçekleşti. Emeklilik Sigortası, Federal Sosyal Güvenlik Dairesi ve Çalışma Bakanlığı uzmanlarınca belirlenen rakam, Emeklilik Sigortası Raporu'nda yer aldı. Nihai artış, 2025 baharında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

REFORM ONAY ALAMAYABİLİR
MAAŞLARIN bahardaki ekonomik durum ve maaş gelişimine göre şekillenecek olması sebebiyle öngörülen rakamın altına düşebileceği belirtildi. Öte yandan Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, FDP'nin hükümetten ayrılmasına rağmen emeklilik reform paketini meclise sunmayı planladığını açıkladı. CDU, SPD ve Yeşiller'e destek vermek istemiyor. FRANKFURT

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Siyasetteki kriz emekliyi vurdu
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