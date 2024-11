Saksonya'nın Frauenstein kenti yakınlarında 67 yaşındaki bir şoför, Porsche'siyle yoldaki üç ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir at aracın üzerine fırladı. Porsche ise yoldan çıkarak bir ağacın yakınında durabildi. Şoför hafif yaralanırken, bir at telef oldu. Diğer iki at ise yaralandı. Kurtarma ve temizlik çalışmaları saatlerce sürdü.