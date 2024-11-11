Başbakan Scholz yeniden aday

Başbakan Olaf Scholz, partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından erken seçim hazırlıklarına start verdi. Başbakan Scholz, önümüzdeki 4 ay içinde yapılması planlanan erken seçimin önündeki engelleri kaldırmak için hızlı bir şekilde çalışma yürütüleceğini bildirdi.Scholz, ancak kesin tarihi "sakince" tartışmak istediğini söyledi. Açıklamanın ardından bugün bir araya gelecek olan federal ve eyalet seçim yetkilileri, hazırlıkları görüşecek. Federal Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand, ayrıca eyalet seçim komiserleriyle gerekli tedbirleri görüşecek. Brand, Başbakan Scholz'a "Tarih konusunda acele etmeyin" çağrısında bulundu.FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner, Başbakan Scholz'un talimatlarını yerine getirmemek için direnince görevden alındı ve koalisyon hükümeti çöktü.Başlangıçta güven oylaması için 15 Ocak tarihini belirleyen Scholz, muhalefetteki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve FDP'den gelen itirazlar üzerine, belirli koşullar altında daha erken bir tarihi kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. SPD üyelerine bir mektup yazan Başbakan Scholz, partisinin adayı olarak başbakanlığa yeniden aday olmak istediğini duyurdu.Scholz, "Almanya'nın istikrara ihtiyacı var. Bu nedenle 2025 yılı başında erken seçime düzenli bir geçiş yapmayı hedefliyoruz" dedi. Seçimleri kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen başbakan, partisi kadar kendisine de güvendiğini belirtti. Yeşiller Partili Ekonomi Bakanı Robert Habeck de Yeşiller Partisi'nden başbakan adaylığını açıkladı.