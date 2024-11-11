Ünıversitelilerin kâbusu yüksek kiralar

Üniversite öğrencileri Almanya'da kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Devletten aldıkları krediyle geçinmek zorunda kalan öğrenciler, yaptıkları ek işlerle bile kiralarını ancak ödeyebiliyor. Yapılan bir araştırma, üniversite öğrencileri arasındaki fakirlik oranının giderek yükseldiğini ve yüzde 35'e dayandığını ortaya koydu.Öğrencilerin yetersiz gelir nedeniyle kiralık konut bulmakta çok zorlandığı, uygun bir yer bulmaları durumunda ise gelirlerinin yüzde 54'ünü kiraya harcamak zorunda kaldıkları belirlendi. Üniversite öğrencilerinin ortalama geliri 867 euro iken, meslek eğitimi yapan öğrencilerin gelirinin 1240 euro olduğu açıklandı.