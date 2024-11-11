Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Ünıversitelilerin kâbusu yüksek kiralar
Giriş Tarihi: 11.11.2024

Ünıversitelilerin kâbusu yüksek kiralar

Ailelerinden uzak bir şehirde üniversite öğrenimi gören gençlerin durumu vahim. Yüksek kiralar, öğrencilerin belini büküyor

TEVFİK KARA
Ünıversitelilerin kâbusu yüksek kiralar
Üniversite öğrencileri Almanya'da kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Devletten aldıkları krediyle geçinmek zorunda kalan öğrenciler, yaptıkları ek işlerle bile kiralarını ancak ödeyebiliyor. Yapılan bir araştırma, üniversite öğrencileri arasındaki fakirlik oranının giderek yükseldiğini ve yüzde 35'e dayandığını ortaya koydu.



GELİRLERİ DÜŞTÜ
Öğrencilerin yetersiz gelir nedeniyle kiralık konut bulmakta çok zorlandığı, uygun bir yer bulmaları durumunda ise gelirlerinin yüzde 54'ünü kiraya harcamak zorunda kaldıkları belirlendi. Üniversite öğrencilerinin ortalama geliri 867 euro iken, meslek eğitimi yapan öğrencilerin gelirinin 1240 euro olduğu açıklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünıversitelilerin kâbusu yüksek kiralar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA