Erken seçim krizi büyüyor

Erken seçim için gözüne önümüzdeki mart ayını kestiren Başbakan Olaf Scholz, büyük kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kaldı. Meclisteki güven oylamasını mümkün mertebe aralık ayına ertelemeyi hedefleyen Scholz zaman kazanmak isterken, yardımına Federal Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand yetişti. Brand, "Oy pusulaları için yeterince kağıdımız yok. Seçim beklesin" dedi.Ancak Kağıt Üreticileri Derneği Başkanı Alexander von Reibnitz, "Kağıdımız var, sektör hazırlıklı" diye konuştu. Polonya da, "Almanya için oy pusulası bastırabiliriz" teklifini yaptı. Kağıt bahanesinin yalanlanması üzerine muhalefet baskıyı artırdı. Muhalefet lideri Friedrich Merz, "Beklemeyin" dedi ve Almanya'nın krize sürüklendiğini iddia etti.Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Başkanı Merz, "Koalisyon çöktü. Daha neyi bekliyorsunuz? Erken seçimin önündeki engeller bir an evvel kaldırılmalı. Scholz'un yarın yapacağı hükümet açıklaması erken seçimin öne alınması için de iyi bir fırsat olacak" diye konuştu. Bir ankete göre halk ise, Başbakan Scholz'un davranışlarını "saygısız" buluyor.