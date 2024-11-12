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Giriş Tarihi: 12.11.2024

Türkçe dersinin saati değişmeli

Milletvekili Dilek Engin, anadil derslerinin okul saatleri dışında verilmesinin sorun teşkil ettiğini söyledi. Engin, “Dersler sabaha alınmazsa katılım düşük kalır” dedi

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Türkçe dersinin saati değişmeli
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Milletvekili ve partisi SPD'nin Eğitim Sözcüsü Dilek Engin, "Anadil dersleri genelde okul saatleri dışında öğleden sonra veriliyor. Bunun için katılımda büyük sorun yaşıyoruz" dedi. Öğretmen de olan Engin, "Hedefimiz derslerin normal ders saatleri akışı içinde verilmesi ve diğer derslerle eşit değerlendirilmesi. Sağlıklı öğle yemeklerinin de okullarda bedava verilmesi için mücadele ediyoruz" diye konuştu. Engin, geçen yıl eyalette bin öğretmenin istifasıyla öğretmen açığının altı bine çıktığını da söyledi, öğretmenlere gerekli değerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.
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Türkçe dersinin saati değişmeli
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