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Giriş Tarihi: 12.11.2024

Yabancılar dairesi mercek altında

Bad Homburg kenti Yabancılar Dairesi’ne, usulsüz oturum izni verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Kaymakamlık, ipuçları olduğu açıklamasında bulundu

Mustafa AKBABA
Yabancılar dairesi mercek altında
Oturum izinlerinin usulsüz verildiği iddiaları üzerine Bad Homburg'daki Yabancılar Dairesi hakkında soruşturma başlatıldı. Hochtaunus Bölge Kaymakamlığı'nın basın sözcüsü, bazı düzensizlikler olduğuna dair ipuçları bulunduğunu belirtti ve "İddialar şu anda bölge kaymakamının talimatıyla soruşturulmaktadır" açıklaması yaptı.

EN AZ 30 VAKA BULUNUYOR
Alman basını, yabancılara belge tahsisinde usulsüzlük yapıldığı iddia edilen çok sayıda vakayı haberleştirmişti. Haberlere göre, 30 vakanın yasal açıdan şüpheli olduğu üzerinde duruluyor. Öte yandan, oturum almamaları gereken suçlulara da söz konusu daireden oturma izni verildiği belirtiliyor.
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Yabancılar dairesi mercek altında
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