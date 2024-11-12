Yabancılar dairesi mercek altında

Oturum izinlerinin usulsüz verildiği iddiaları üzerine Bad Homburg'daki Yabancılar Dairesi hakkında soruşturma başlatıldı. Hochtaunus Bölge Kaymakamlığı'nın basın sözcüsü, bazı düzensizlikler olduğuna dair ipuçları bulunduğunu belirtti ve "İddialar şu anda bölge kaymakamının talimatıyla soruşturulmaktadır" açıklaması yaptı.Alman basını, yabancılara belge tahsisinde usulsüzlük yapıldığı iddia edilen çok sayıda vakayı haberleştirmişti. Haberlere göre, 30 vakanın yasal açıdan şüpheli olduğu üzerinde duruluyor. Öte yandan, oturum almamaları gereken suçlulara da söz konusu daireden oturma izni verildiği belirtiliyor.