Bir efsane daha yaşama veda etti

1954 Dünya Futbol Şampiyonası'nda milli formayı giyenler arasında yaşayan son futbolcu olan Coşkun Taş, 90 yaşında hayata veda etti. Köln'de hayatını sürdüren Taş, Aydınspor'da profesyonel kariyerine başlamış, uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giydikten sonra 1958'de FC Köln'e transfer olmuştu.Bu kulüpte 1964 yılına kadar futbol oynayan ve 4 kez Batı Almanya şampiyonluğu yaşayan Taş, aktif futbol hayatından sonra Ford fabrikasında emekli olana dek çalışmıştı. Kendisine abi diye hitap edilmesini isteyen Taş, Köln'deki Türk futbol kulüplerinde aktif yöneticilik ve antrenörlük de yapmıştı.