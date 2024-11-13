Dayanışma vergisi müzakere sürecinde

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) 'Dayanışma Vergisi'nin (Solidaritaetszuschlag) yasal dayanağı kalmadı' diyerek iptal edilmesi için açtığı dava Anayasa Mahkemesi'nde ele alındı. FDP, 2019 yılına kadar çalışanların maaşlarından da kesilen verginin o tarihten sonra sadece belirli kesimlere uygulanmasının anayasal mülkiyet hakkını ihlal ettiğini savundu.Anayasa Mahkemesi, bu gerekçeyle açılan davayı dün ele almaya başladı, ancak kararın önümüzdeki aylarda açıklanacağı duyuruldu. Vergiyi, yalnızca yıllık geliri belirli bir eşiği aşanlar ile bazı yatırımcılar ödemek zorunda kalıyordu. FDP, vergiyi tamamen kaldırmayı talep ediyor. Hükümet ise artan finansal ihtiyaçlar nedeniyle verginin devam etmesi gerektiğini savunuyor. KARLSRUHE