Alman Posta İdaresi (Deutsche Post) yeni yıldan itibaren standart mektup gönderme ücretine 10 sent zam yaparak 95 sente yükseltmeyi öngördü. Şu anda 70 sent olan kartpostal ücreti 95 sent, 50 gramlık mektup ücreti de 1,10 euro olarak belirlendi. DHL'in paket gönderim ücretine ise yüzde 7,2 zam talep edilecek. Federal Ağ Ajansı'nın yeni ücretlendirmeyi Aralık'ta onaylaması bekleniyor.