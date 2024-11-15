Almanlar demokrasiden memnun değil

Heinrich Böll Vakfı ve Otto Brenner Vakfı tarafından desteklenen Leipzig Otoriterlik Araştırması, insanların yarısından fazlasının demokrasinin günlük hayatta işleyişinden memnun olmadığını ortaya koydu. Demokratik işleyişe destek yüzde 42,3 çıkarken, rakamın 2022'de yüzde 57,7 olduğu aktarıldı ve "Rakam şimdiye kadarki en alt seviyi gösterdi" denildi.Anketin bir başka çarpıcı sonucu ise katılımcıların yaklaşık yüzde 20'sinin 'Belirli koşullar altında diktatörlüğün daha iyi bir yönetim biçimi olabileceği' ifadesine katılması oldu. Araştırmacılar, ırkçı eğilimlerin yanı sıra Müslüman ve Yahudilere karşı da ön yargıların gözlemlendiğini ifade etti. Ankete doğu eyaletlerinde yabancı düşmanlığı yüzde 31,5 olarak yansıdı.