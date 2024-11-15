Ayşegül’e okulda ölesiye dayak

Duisburg kentine bağlı Aldenrade'deki GGS Sternstrasse isimli ilkokul öğrencisi olan 9 yaşındaki Ayşegül Çelik, okul tuvaletinde saldırıya uğradı. Saldırganın 14 ila 17 yaşlarında olduğu ve okul ile ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi. Ayşegül'ün dayaktan sınıf arkadaşı Ela'nın görüp yardım çığlığı atması üzerine kurtulduğu dile getirildi. Baba Gürcan Doğan Çelik, "Kızım çok kötü durumda. Saldırgan bulunsun" dedi.Oğlunun haber vermesi üzerine okula gittiğini ve kızını görünce büyük şok yaşadığını söyleyen Çelik, "Çocuğum okul revirinde baygın yatıyordu. Öğretmenler başındaydı. Ambulansa haber verilmemiş. Kızım beyin kanaması geçiriyor olabilirdi. 300 metre ötedeki polis olay yerine gelmek istememiş. Ela, kızımın dövüldüğünü görmemiş olsaydı belki de şimdi ölmüştü. Öğretmenlerin tutumunu anlayamıyorum" diye konuştu.en yakın hastaneye kaldırıldığını da anlatan Çelik, "Kontrollerde, vücudunda kırık çıkık olmadığı görüldü. Yine de iki gün müşahede altında tutulacağı belirtildi. Kızım, yemek yemede çok zorlanıyor. Büyük korku yaşıyor. Bana, 'beni okula göndermeyeceksin değil mi?' diye soruyor. Saldırganın bir an önce bulunmasını rica ediyorum. Süreçte bizi yalnız bırakmayan devlet yetkililerine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.