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Giriş Tarihi: 15.11.2024

Polisiye dizilerin aranan yüzü olduar

Berlinli oyuncu Aybi Era, ZDF televizyonunun popüler polisiye dizisinde ikinci sezona başlıyor. Era, “Türk olduğum için harika rol teklifleri alıyorum” dedi

Fatih YILMAZ
Polisiye dizilerin aranan yüzü olduar
'HEYECANIM DORUKTA'
ZDF kanalında bugün ikinci sezonuna başlayacak olan Jenseits der Spree adlı dizinin başrol oyuncusu Aybi Era, oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi. Ebeveynlerinin ayrılmasının ardından çocukluk yıllarını Berlin'de babası ve Hamburg'da annesi arasında geçirdiğini ifade eden Era, "Perakende sektöründe çalışırken Hamburg'daki oyunculuk okuluna kaydoldum. Eğitim devam ederken çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldım. Türkçe konuşmam ve Türk görünümüm sayesinde bana harika roller teklif edildi. Daha çok polis rolü üstlendim" dedi.
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Polisiye dizilerin aranan yüzü olduar
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