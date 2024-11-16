Denk Partisi’nden ırkçılık uyarısı

HOLLANDA'DA aşırı sağcı koalisyon hükümetinin antisemitizm suçuna karışan çifte vatandaşların, ülke vatandaşlığının iptal edilmesi yönündeki çağrısına Denk Partisi karşı çıktı. Parti, böyle bir uygulamanın ırkçılık olacağını dillendirdi. Partinin Meclis Grup Başkanı Stephan van Baarle, "Wilders, ne zaman bir şey olsa, İslam'ı ve Müslümanları suçluyor" diye konuştu.UEFA Avrupa Ligi kapsamında başkent Amsterdam'da 7 Kasım günü oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında İsrailli taraftarlar şiddet olayları başlatmıştı. Olayların ardından, parlamentoda yapılan oturumlarda vatandaşlıktan çıkarma teklifi gündeme alınmıştı. Van Baarle, aşırı sağ partilerin olayları kendi siyasi gündemleri için kullandıklarını da belirtti. AMSTERDAM