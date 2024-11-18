İsviçre’den PKK itirafı

İsviçre Gizli Servisi'nin (NDB) 2024 yılı durum raporuna göre PKK'nın ülkedeki faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Raporda, terör örgütü PKK'nın ülkede eğitim kampları düzenlediği ve haraç topladığına yer verildi. Gizli servis, örgütün özellikle gençleri hedef alarak onları Türkiye'deki terör eylemleri için eğittiğini belirtti.PKK'nın faaliyetlerini paravan derneklerle yürüttüğü, toplanan paranın önemli kısmının terör için kullandığı kaydedildi. PKK'nın gençleri ideolojik olarak eğittiği ve örgütün gelecekteki lider kadrosu veya Türkiye'ye karşı dağ kadrolarına gönderilecek kişiler olarak seçtiğine yer verildi.PKK'nın İsviçre'deki eğitim kamplarını gündeme getiren FDP Milletvekili Jacqueline de Quattro, "PKK'nın gençleri ideolojik olarak kamplarda eğittiği ve saflarına kattığı biliniyor" dedi. De Quattro, kampların sayısı ve yetkililerin tehditle mücadele stratejisi hakkında önerge verecek.