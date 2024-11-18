Yaşlı bakımı tehlikede

Barmer adlı hastalık sigortası dün Bakım Raporu adlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapor, ortaya ağır sonuçlar koydu. Almanya'da insanların giderek daha uzun süre bakıma ihtiyaç duyduğu rapora yansıdı. Önümüzdeki yıllarda, ortalama bakım süresinin iki katına çıkması beklenirken, kişi başı harcamanın yüzde 50 arttığına dikkat çekildi.Araştırmaya göre, kısa süre önce vefat eden bakıma muhtaç kişilerin ortalama bakım süresi 3,9 yıl iken, şu anda bu sürenin ortalama 7,5 yıla çıkacağı öngörülüyor. Buna neden olarak ise 2017 yılında uygulamaya konulan yeni bir bakım ihtiyacı tanımı bulunuyor. Bu değişiklik, daha fazla kişinin bakım hizmetlerinden yararlanma hakkı kazanmasını sağladı.Araştırmayı yürüten Bremen Üniversitesi'nden Heinz Rothgang, "Bu sayede bakım süresi önemli ölçüde uzadı ve maliyetler belirgin şekilde arttı. Örneğin, kısa süre önce vefat eden bakıma muhtaç kişiler ortalama 50 bin euro değerinde hizmet alırken, şu an bakıma ihtiyaç duyan kişiler için bu rakamın yaklaşık 76 bin euroya çıkması bekleniyor" dedi.Yaşlı bakım finansmanı için reform tartışılıyor. Ancak koalisyonun dağılması, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın (SPD) planladığı reformları gerçekleştirmesini engelliyor. Barmer CEO'su Christoph Straub, siyasetin bu devasa sorunu çözmek için en geç genel seçimlerden sonra harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Hükümet, ilk etapta bakım sigortası primlerinde yüzde 0,2'lik artış yapmayı kararlaştırdı. Bunun kısa süreli çözüm getireceği belirtildi.