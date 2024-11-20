Çikolata çılgınlığı Almanya’ya sıçradı

Sosyal medyanın ne kadar etkili olduğunun en iyi örneklerinden biri Dubai çikolatası. Çılgınlık için 'yakında biter' derken hızla yayılıyor. Şimdi Almanya'da da bu çikolatayı satan mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Her gün bir başka firma, piyasaya bu çikolatayı sürüyor. Son olarak İsviçreli ünlü çikolata markası Lindt, Dubai çikolatası üretti, satış noktalarının önünde uzun kuyruk oluştu. Baden Württemberg'deki bir toptancı, "İki ay önce haftada 600 kilo olan fıstık kreması satışımız altı tona çıktı" açıklamasıyla gelinen noktayı özetledi. Kadayıf ve tahin satışları da patladı.