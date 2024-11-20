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Giriş Tarihi: 20.11.2024

Okulda cep telefonu yasak olsun

Bazı AB ülkelerinin ardından Almanya’daki okullarda da cep telefonuna yasak getirilmesi gündeme geldi. Hessen Eyaleti, yasağa ilişkin öneri hazırlayacak

Mustafa AKBABA
Okulda cep telefonu yasak olsun
Hessen Eyaleti Eğitim Bakanı Armin Schwarz (CDU), okula telefonla gelen çocuklarda dikkat dağılması, konsantrasyon sorunu gözlemlediklerini dile getirdi ve yasaklama talebinde bulundu. Çocuk ve gençlerin sosyal medya üzerinden zorbalığa maruz kaldığına da dikkat çeken Bakan, "Buna karşı koymak için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

YASAK İÇİN ÖNERİ SUNACAK
Schwarz, aralık ayındaki eğitim bakanları konferansında yasak için öneri sunacağını açıkladı, "Yasak okul türlerine göre düzenlenmeli" dedi. İtalya, İspanya ve Hollanda'daki okullar, söz konusu yasağı uygularken, Almanya'da henüz hiçbir eyalet bu kararı almadı. Bazı okullar, yılın belirli günlerinde 'telefonsuz gün' uygulamasına gitti.
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Okulda cep telefonu yasak olsun
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