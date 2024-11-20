Okulda cep telefonu yasak olsun

Hessen Eyaleti Eğitim Bakanı Armin Schwarz (CDU), okula telefonla gelen çocuklarda dikkat dağılması, konsantrasyon sorunu gözlemlediklerini dile getirdi ve yasaklama talebinde bulundu. Çocuk ve gençlerin sosyal medya üzerinden zorbalığa maruz kaldığına da dikkat çeken Bakan, "Buna karşı koymak için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.Schwarz, aralık ayındaki eğitim bakanları konferansında yasak için öneri sunacağını açıkladı, "Yasak okul türlerine göre düzenlenmeli" dedi. İtalya, İspanya ve Hollanda'daki okullar, söz konusu yasağı uygularken, Almanya'da henüz hiçbir eyalet bu kararı almadı. Bazı okullar, yılın belirli günlerinde 'telefonsuz gün' uygulamasına gitti.