Ordu, şirketleri savaşa hazırlıyor

Uzun süredir savaş senaryosu hazırlığı yapan Alman Ordusu, (Bundeswehr) "Operasyon Planı" adı altında bin sayfalık strateji belgesini tamamladı. Bu kapsamda şirketlere özel eğitimler verilmeye başlandı. Hamburg Ticaret Odası'nda düzenlenen ilk bilgilendirme toplantısında işletmelere olası savaşa nasıl hazırlanabilecekleri, nasıl önlem almaları gerektiği anlatıldı.Yarbay Jörn Plischke, şirket sahiplerinden öncelikle enerji bağımsızlığına yönelik adımlar atmalarını istedi, "Jeneratör ya da rüzgar türbini edinin" dedi. Şirketlerden her 100 çalışan için ihtiyaç duyulmasa bile en az beş TIR şoförü yetiştirmelerini isteyen Plischke, ülkedeki TIR şoförlerinin yüzde 70'inin Doğu Avrupalı olduğunu, o bölgede savaş halinde zorda kalacaklarını hatırlattı.Plischke, şirketlerin kriz durumunda hangi çalışandan ne bekleyeceklerine dair somut plan yapmaları gerektiğini vurguladı. Yarbay, güvenlik konularında çalışanların bilinçlendirilmesi gerektiğini de belirtti. Alman Ordusu, tüm eyaletlerdeki komutanlıkların, şirketleri olası kriz ve savaş durumuna karşı bilgilendirmekle görevlendirildiğini de aktardı.